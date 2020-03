FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag wieder zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future notierte am Morgen mit 170,10 Punkten 0,25 Prozent höher als am Vortag. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag am Morgen bei minus 0,31 Prozent.

Staatsanleihen profitierten von der abebbenden Erholung an den Aktienmärkten. Die US-Börsen hatten ihre Tageshochs nicht bis Handelsende verteidigt, die Nasdaq sogar im Minus geschlossen. IN Deutschlang gab der Dax in den ersten Handelsminuten rund zwei Prozent nach.