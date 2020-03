Im Handel am Mittwoch konnte die Aareal Bank Aktie sich über einem wichtigen charttechnischen Hindernisbereich stabilisieren. Mit 15,01 Euro und mehr als 5 Prozent Kursgewinn ging es aus dem XETRA-Handel - ein Kursniveau, das der MDAX-Wert am Donnerstagmorgen verteidigt. Nach dem heftigen Kursverfall im Zuge der Corona-Krise auf 12,28 Euro, die erst am Montag erreicht wurden, konnte der Aktienkurs des Wiesbadener Immobilien-Finanziers ...