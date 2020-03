Gibt der Goldpreis nach seiner jüngsten Aufwärtsbewegung wieder einen Teil des Gewinns ab, dann wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte rentieren.

Nicht nur die im Anlegerfokus stehenden Aktienmärkte vollführten in den vergangenen Wochen massive Kurssprünge mit steil abwärts gerichteter Tendenz, die in den vergangenen Tagen etwas abflachte. Auch beim oftmals als „Sicherer Hafen“ oder „Krisenwährung“ bezeichneten Goldpreis (ISIN: XC0009655157) waren riesige Kursschwankungen zu beobachten.

Notierte eine Feinunze Gold am 9.3.20 noch bei 1.700 USD, so wurde sie am 16.3.20 um 15 Prozent tiefer bei 1.450 USD gehandelt, um danach bis zum 25.3.20 wieder auf 1.630 USD zuzulegen. Bei der Erstellung dieses Beitrages befand sich der Goldpreis bei 1.600 USD.