DAX und Wirecard – Antizyklik ist Trumpf

Die Volatilität am Aktienmarkt bleibt auch nach der Stabilisierung der Kurse enorm hoch. Für Anleger heißt es Nerven bewahren. Panik auf der Unterseite und "FOMO", also die Angst etwas zu verpassen, auf der Oberseite, sind psychologisch die größten Renditekiller in diesen Tagen. Wir versuchen in unseren Depots dem entgegen zu wirken und sprechen uns im Team mit jahrelanger Erfahrung ab. Am Mittwoch gab es daher entsprechende Short-Trades zur Absicherung der Long-Positionen. Hier können Sie sich unseren Dienst anschauen…

Unsere Mail von Mittwoch 10 Uhr:

Liebe Leser,

bei 8.500 im DAX oder gar tiefer seine Käufe zu erläutern ist immer etwas herausfordernd. Psychologisch wirkt man wie ein Hasardeur, wenn man an Tagen kauft, an denen Kursziele von 5.000 oder 6.000 im DAX durch den Markt geistern. Man fragt sich – wo sind diese Analysten oder Prognostiker eigentlich an Tagen wie heute, da der DAX 10060 Punkte erreicht hat?

Sei es drum, wir machen keine Experimente, sondern ziehen die Struktur grade. Dazu gehört weiter der Dreiklang aus Investments, Cash und leichter Absicherung.

Da ist uns im Favoritendepot jetzt ein bisschen zu wenig und deshalb kaufen wir die WKN VE8AAJ hinzu.

Turbo Bear auf den EuroStoxx50, Kurs aktuell bei 7,08 Euro, zum Volumen von 260 Stück.

Wir werden auch in den nächsten Wochen weiter strukturiert, aber soweit in diesem Markt möglich, ohne kopflose Aktionen und mit Bedacht unsere Trades wählen. Wir raten im aktuellen Umfeld oberhalb der 10.000 im DAX – diese Tage zum durchatmen nutzen – die Lage ist an Tagen mit minus 10% am Aktienmarkt nicht so schlecht wie sie scheint und an Tagen wie gestern mit plus 11% nicht so gut. Der gesunde Mittelweg ist es und diesen kann man finden, wenn man die Psychologie des Marktes nutzt. Was nicht heißt, dass wir nicht manchmal ganz schön mit drinstecken in dieser Psychologie, aber unser Job ist es, sich möglichst davon frei zu machen. Klappt nicht immer, aber wir geben unser Bestes????

Habt einen schönen Handelstag, bis später mit Video