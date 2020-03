Vor einigen Tage veröffentlichte das italienische „Instituto Superiore di Sanità“, das dem italiensichen Gesundheitsministerium untersteht, einen wenig beachteten Bericht über Corona-Positiv getestete und verstorbe Personen in Italien. Im Rahmen des Berichtes wurden 3.200 Todesfälle untersucht, welche mit dem Corona-Virus in Verbindung stehen. Als ein Tod, der mit Covid-19 in Verbindung steht, wurden solche Patienten definiert,

Der Beitrag Corona: ein Vergleich der italienischen und der deutschen Erkrankten erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Maximilian Tichy.