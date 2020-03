Das Geologenteam von Portofino Resources (TSX-V POR / WKN A2PBJT) hat die Feldarbeiten auf dem Goldprojekt South of Otter nahe dem Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario) wie geplant abgeschlossen. Das Management wartet nun auf die vollständige Erfassung und Verarbeitung der endgültigen Daten der geophysikalischen Bodenmessungen und geochemischen Bodenprobennahmen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen beim Ministry of Nothern Mines and Development ein Antrag auf Erteilung einer Explorationsgenehmigung für die nächste Phase der Explorationsarbeiten gestellt, in deren Mittelpunkt ein Schürf- und Bohrprogramm stehen soll.



Trotz der Corona-Krise sieht das Portofino Management in seiner Entscheidung bestärkt, von Lithium in Argentinien auf Gold in Ontario umzusatteln. Es gebe klare Signale im Markt, dass Gold und Investments in Goldexploration gefragt sind. Das Konzessionsgebiet South of Otter enthält hervorragende Zielgebiete für eine Goldmineralisierung des Red Lake-Typs sowie goldhaltige Basismetall-Prospektionsgebiete. Die historischen Arbeiten im Konzessionsgebiet umfassten Prospektionen, Probenahmen und einige Diamantbohrungen sowie geophysikalische Flugmessungen der Magnetfeldstärke.



Das Gold-/ Basismetallprojekt South of Otter befindet sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario) in der Nähe der Entdeckung Dixie im Besitz von Great Bear Resources Ltd. Great Bear hat vor Kurzem über mehrere hochgradige Goldentdeckungen berichtet.