Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - zooplus: Irre Berg- und Talfahrt - Aktienanalysezooplus-Aktien (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurden von Anlegern wegen dem starken Konkurrenz- und steigenden Kostendruck lange links liegen gelassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. [ mehr