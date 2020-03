Seit dem Börsendebüt im Oktober abgelaufenen Jahres bei 26,25 Euro befindet sich Teamviewer aufgrund der anhaltenden Volatilität in einer groben Seitwärtsphase zwischen 21,38 und 33,15 Euro. Zwar gelang es Anfang Februar über die obere Handelsspanne kurzzeitig anzusteigen, allerdings verhandelte die Krise rund um das Corona-Virus eine weitere Fortsetzung. Nun aber notiert der Wert erneut in diesem Bereich, das lässt auf aufhorchen. Offenbar trauen Investoren dem Unternehmen noch sehr viel mehr zu, was sich in einer positiven Entwicklung des Aktienkurses bemerkbar machen könnte.