Paion hat das Jahr 2019 mit einem Umsatzanstieg von 2,8 Millionen Euro auf 8,0 Millionen Euro abgeschlossen. Das Aachener Biopharma-Unternehmen profitierte dabei vor allem von einer Meilensteinzahlung eines US-Partners in Höhe von 7,5 Millionen Euro in Zusammenhang mit dem Remimazolam-Zulassungsantrag in den USA. Im Bereich Forschung und Entwicklung stiegen die Kosten von 12,2 Millionen Euro auf 13,1 Millionen Euro, in erster Linie ...