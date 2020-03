Aareal Bank bleibt bei 2,00 Euro Dividenden-Vorschlag - zumindest vorerst

Die Aareal Bank bleibt vorerst bei ihren Plänen, eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie für das abgeschlossene Geschäftsjahr zu zahlen. Allerdings bleibt ein Fragezeichen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie vorhanden. „Die aktuellen Entwicklungen und Diskussionen beobachtet die Aareal Bank in diesem Zusammenhang aufmerksam und wird sie verantwortungsvoll bewerten”, so der Immobilien-Finanzier am Donnerstag. Über die ...