Zeal Network hat am Donnerstag die bereits gemeldeten vorläufigen Zahlen für das Jahr 2019 bestätigt und die Bilanz vorgelegt. Nach dem Wechsel im Geschäftsmodell meldet das Unternehmen aus Hamburg einen Umsatzrückgang von 154,8 Millionen Euro auf 113,5 Millionen Euro. Die Kostenbasis habe man weiter reduzieren können, so Zeal Network: So seien die Ausgaben von 112,5 Millionen Euro auf 91,9 Millionen Euro gefallen. Belastungen ...