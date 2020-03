IVU Traffic Technologies AG hebt die Dividende an: Für das Geschäftsjahr 2019 will das Berliner Unternehmen eine Dividende in Höhe von 0,16 Euro je Aktie auszahlen nach 0,12 Euro im Vorjahr. Einen entsprechenden Ausschüttungsvorschlag wird das Unternehmen der Hauptversammlung vorschlagen, nachdem man im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn deutlich steigern konnte.„Wir freuen uns über die hohe Profitabilität der IVU, die zu ...