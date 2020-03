Arbeitslosenzahl in USA explodiert

Der US-amerikanische Arbeitsmarkt stürzt direkt vom Boom in eine tiefe Krise. In der vergangenen Woche meldeten sich fast 3,3 Millionen Amerikaner neu arbeitslos, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Das ist ein neuer Negativrekord mit großem Abstand. Der bisherige Höchststand waren 1982 rund 695.000 Gesuche um Arbeitslosenunterstützung. Unter Ökonomen kursieren jetzt immer neue Schätzungen über

