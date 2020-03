5 Kernpunkte: Was ist aktuell am Anleihemarkt los?

Die Corona-Pandemie stellt eine ganze Anlageklasse auf die Probe: Wie liquide ist der Anleihemarkt angesichts der jüngsten Marktverwerfungen? Und inwieweit gelingt es Fed oder EZB, mit umfangreichen Käufen für Linderung zu sorgen? Andrew Wilson von Goldman Sachs Asset Management formuliert seine Beobachtungen in fünf Punkten.Andrew WilsonFoto: GSAMLiquiditätsprobleme am Anleihemarkt haben die aktuelle Krise um eine weitere Dimension erweitert, wodurch sich die bestehenden Sorgen der Anleger über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs und des Ölpreiseinbruchs noch verschlimmern. Wir haben sozusagen die Temperatur des Markts gemessen und sind der Ansicht, dass die Anleihemärkte noch mitten in der Krise stecken. Die Währungshüter haben ihre Maßnahmen...