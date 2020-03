× Artikel versenden

Corona-Krise: Offene Immobilienfonds bisher gut aufgestellt

Während die Märkte sehr nervös reagieren, können sich offene Immobilienfonds in Deutschland erfolgreich gegen die Corona-Krise behaupten. Keine außergewöhnlichen Mittelabflüsse „Cash is King” – so lautet bei vielen Investoren das derzeitige Motto. …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.