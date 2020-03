Noch Anfang März steuerte der Goldpreis das projizierte Ziel bei 1.700 US-Dollar erfolgreich an und ging wenig später in eine Konsolidierung über. Diese fiel allerdings etwas dynamischer aus, als erwartet – der Goldpreis setzte auf die markante und mittelfristig entscheidende Unterstützung bei 1.445 US-Dollar zurück. Doch nach einigen Tagen einer volatilen Stabilisierung in diesem Bereich wurde auch diese Asset-Klasse bereinigt und brachte einen explosionsartigen Kursanstieg zurück an das Widerstandsniveau von 1.625 US-Dollar hervor. Aktuelle konsolidiert Gold seinen letzten Anstieg grob seitwärts in einer bullischen Flagge aus und nährt die Annahme eines weiteren Kursanstiegs.

Chartbild weiter bullisch

Zunächst einmal ist der Goldpreis zwischen 1.600 und grob 1.645 US-Dollar eingekeilt, die Richtung der bullischen Flagge ist jedoch aufwärts gerichtet und könnte die obere Begrenzung noch einmal merklich ausdehnen. Sobald das Edelmetall aus dieser jedoch dynamisch und mindestens über ein Niveau von 1.660 US-Dollar (steigend) ausbricht, sind direkte Kursgewinne an die Märzhochs von 1.703 US-Dollar vorstellbar, darüber an die Begrenzungslinie aus den letzten Monaten um 1.720 US-Dollar. Mittelfristig könnte der Bereich um 1.825 US-Dollar in den Fokus geraten. Wer ebenfalls an einer Goldpreisrallye partizipieren möchte, kann dies beispielsweise durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP1KHN tun. Vorsicht sollten Investoren jedoch bei einem nachhaltigen Bruch von 1.600 US-Dollar walten lassen, in diesem Fall könnte noch einmal das Unterstützungsniveau um 1.557 US-Dollar angesteuert werden, darunter der Bereich um 1.520 US-Dollar.