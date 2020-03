Wie haben sich die Verkaufszahlen des cannabidiolbasierten Präparats Epidiolex® entwickelt? Das Präparat wird zur Behandlung von Patienten mit den Epilepsie-Erkrankungen (Lennox-Gastaut-Syndrom und Dravet-Syndrom) bereits in den USA eingesetzt. Die kürzlich angelaufene Markteinführung des Präparats in Europa erfolgt im Übrigen unter dem leicht abgewandelten Namen Epidyolex®.

Nachdem der Verkauf von Epidiolex® im zweiten Quartal 2019 knapp 68,4 Mio. US-Dollar in die Kassen des Unternehmens spülte, waren es im dritten Quartal bereits stolze 86,1 Mio. US-Dollar. Für das vierte Quartal gab GW Pharmaceuticals den Umsatz nun mit 104,5 Mio. US-Dollar an. Welchen Stellenwert Epidiolex® für den Konzern im Ganzen hat, zeigt sich beim Blick auf den Gesamtumsatz für das vierte Quartal. Dieser betrug 109,1 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen wies für das Dezember-Quartal einen Nettoverlust in Höhe von -24,9 Mio. US-Dollar aus. Und was in diesen Zeiten von großer Bedeutung ist: GW Pharmaceuticals gab zum 31.12.2019 den Bestand an Barmitteln und Barmitteläquivalente mit 536,9 Mio. US-Dollar an.

Die Aktie musste in den letzten Wochen erheblich einstecken. Der Verlust der zentralen Unterstützungszone 100 / 96 US-Dollar wirkte als weitere Weichenstellung auf dem Weg gen Süden. Erst im Bereich von 68,0 US-Dollar gelang es dem Wert, den Abverkauf zum Stehen zu bringen. Zuletzt war eine Erholung zu beobachten, die den Wert auf nunmehr 88,9 US-Dollar (per Schlusskurs 25.03.) führte. Die wichtige Zone 96 / 100 US-Dollar ist somit bereits in die erweiterte Reichweite gekommen. Ein Comeback oberhalb von 100 US-Dollar wäre aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, um die Lage zu entspannen. Auf der Unterseite ist die „Kuh aber noch längst nicht vom Eis“. Hier gilt: Die Ausbildung neuer Bewegungstiefs unterhalb von 68 US-Dollar ist unter allen Umständen zu vermeiden.