Goldaktien geben weltweit nach

China meldet für die ersten beiden Monate 2020 einen Rückgang der Industrieproduktion um 13,5 %. Im Einzelhandel wurden 20,5 % weniger umgesetzt.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 47.226 Euro/kg, Vortag 46.898 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verbessert sich (aktueller Preis 14,54 $/oz, Vortag 14,29 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 740 $/oz, Vortag 722 $/oz). Palladium haussiert (aktueller Preis 2.268 $/oz, Vortag 2.194 $/oz). Die Basismetalle erholen sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis gibt leicht nach (aktueller Preis 26,55 $/barrel, Vortag 26,87 $/barrel).