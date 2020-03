In der Krise offenbart sich wieder die Qualität von Nestlé!

Entscheidend für diese relative Stärke in Krisenzeiten ist das Geschäftsmodell von Nestlé. Der Konzern ist, gemessen am Umsatz, mit deutlichem Abstand der größte Lebensmittelhersteller der Welt. Dabei konzentriert sich Nestlé in erster Linie auf Getränke, Nahrungsmittel , Tiernahrung und seit Neuestem auch auf medizinische Produkte. Diese Produkte vertreibt der Schweizer Konzern in 187 Ländern auf der ganzen Welt. Knapp die Hälfte des Umsatzes entfällt dabei auf Nord- und Südamerika. Jeweils rund ein Viertel des Umsatzes erwirtschaften jeweils die Regionen Europa mit Russland und dem Mittleren Osten sowie Asien zusammen mit Afrika und Ozeanien.

In den vergangenen Wochen sind die Börsen weltweit stark gefallen. Nur wenige Aktien konnten sich diesem Trend entgegenstellen. Eine von ihnen ist die Aktie des Schweizer Nahrungsmittelherstellers Nestlé (WKN: A0Q4DC). Während beispielsweise der DAX in diesem Jahr rund 25 % verloren hat, beläuft sich das Minus der Nestlé-Aktie in diesem Kalenderjahr auf lediglich 9 % (Stand: 26.03.2020).

Nestlé stellt also zu einem großen Teil Produkte her, die die Menschen grundlegend in ihrem Alltag brauchen. Diese Produkte gehören daher für viele Menschen zur absoluten Grundversorgung und werden auch in Krisenzeiten weiter gekauft. Auch in der aktuellen Coronakrise sehen wir, dass die Supermärkte die einzigen Läden sind, die in Deutschland noch geöffnet haben. Und die Regale in den Supermärkten sind voll mit Nestlé-Produkten. Während also alle anderen Branchen des Einzelhandels massiv unter der Coronakrise leiden, erlebt Nestlé tendenziell sogar eher einen Aufschwung in seinem Geschäft.

Alles in allem hat Nestlé dadurch ein extrem solides und krisensicheres Geschäftsmodell. Neben der Tatsache, dass die Menschen auch in Krisenzeiten nicht auf Nestlé-Produkte verzichten können, ist der Konzern auch über die verschiedenen Regionen der Welt diversifiziert. Selbst bei schweren regionalen Krisen ist deshalb immer nur ein Teil des Geschäfts von Nestlé betroffen. Diese Stärke in Krisenzeiten hat Nestlé in seiner nun über 150-jährigen Firmengeschichte schon mehrfach unter Beweis gestellt. Egal ob Weltkriege oder Finanzkrisen, Nestlé hat aufgrund des soliden Geschäftsmodells all diese Ereignisse überstanden, ohne langfristigen Schaden davonzutragen.