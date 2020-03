Gestern scheiterte die Wirecard Aktie erneut an einem wichtigen charttechnischen Widerstand - sogar deutlicher als am Tag zuvor, als mit dem Anstieg auf 104,60 Euro der Hindernisbereich am Gap bei 97,20/103,30 Euro sogar knapp überwunden werden konnte. Gestern strichen die Bullen bei dem DAX-Titel bereits bei 102,95 Euro die Segel. Die gute Nachricht: Die Bullenfalle vom Tag zuvor sorgte damit charttechnisch für keine großen ...