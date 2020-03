„Bad news are good news“ – noch schlechtere Wirtschaftsdaten könnten noch stärkere Hilfsmaßnahmen aus der Geld- und vor allem Fiskalpolitik erzwingen. So lautete die Schlussfolgerung gestern an der Wall Street nach der schockierenden Zahl von 3,3 Millionen neuen Arbeitslosen in den USA innerhalb von nur einer Woche. Damit dürfte auch die Abstimmung im US-Repräsentantenhaus heute um 14 Uhr über das zwei Billionen schwere Konjunkturprogramm zur Stütze der Wirtschaft in und nach der Corona-Krise eher eine reine Formsache sein.

Die Kurse an der Wall Street stiegen gestern den dritten Tag in Folge, womit die Phase auch die beste Drei-Tages-Bilanz seit den 1930er Jahren darstellte. An der Börse wird die Zukunft gehandelt und in den vergangenen Stunden schauten die Anleger eher auf die Zeit danach und vertrauten auch den Worten eines Fed-Chefs Jerome Powell, der von einer kraftstrotzenden konjunkturellen Erholung von der Krise sprach.