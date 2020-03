Was macht eigentlich die Geely Aktie? Der Anteilschein des chinesischen Autobauers rauschte im Rahmen der Corona-Börsenkrise in den letzten Wochen an der Börse in Hongkong bis auf 10,00 Hongkong-Dollar nach unten. Zum Vergleich: Mitte Januar begann die Abwärtsbewegung bereits nach einer monatelangen Aufwärtsbewegung bei 16,50 Hongkong-Dollar. Im Chart der Geely Aktie zeigt sich am 19. März und 23. März aber eine deutliche ...