Der Nasdaq 100 steht unter charttechnischen Aspekten vor einer eminent wichtigen Weichenstellung. Mit dem gestrigen Tagesgewinn ist der Index in eine relevante Widerstandszone eingedrungen. Die bange Frage lautet „nur“ noch: Kann der Nasdaq 100 die aktuelle Aufwärtsdynamik auch ins Wochenende retten?

Rückblick. In unseren letzten Kommentierungen hatten wir bereits auf das sich aufhellende Chartbild im Index verwiesen. So hieß es unter anderem in unserer Kommentierung vom 25.03. „[…] Der Nasdaq 100 ging mit einem satten Tagesplus von fast 8 Prozent aus dem gestrigen Handel. Mit aktuell knapp 7.553 Punkten nimmt er bereits den zuletzt an dieser Stelle für eine Erholung kolportierten Zielbereich von 7.850 / 8.000 Punkten ins Visier. Die Rückeroberung der 7.500er Marke war diesbezüglich ein wichtiger Zwischenschritt. Dennoch bleibt natürlich die Frage nach der Nachhaltigkeit weiter offen. Vor diesem Hintergrund gilt: Jeder Handelstag oberhalb von 7.500 Punkten ist ein guter Handelstag. Über kurz oder lang muss die Erholung aber über die 8.000 Punkte ausgedehnt werden.“

Der Index ging mit knapp 7.900 Punkten aus dem gestrigen Donnerstagshandel. Damit hat er die aus unserer Sicht aktuell zentrale Widerstandszone 7.850 / 8.000 Punkte erreicht bzw. ist in diese bereits vorgestoßen. Unter bullischen Aspekten wäre ein Wochenschluss (signifikant) oberhalb von 8.000 Punkten das Idealszenario und würde möglicherweise auch den Grundstein für eine Ausdehnung der Bewegung in den nächsten Handelstagen legen. Doch in der aktuellen Lage ist Vorsicht allemal geboten. Zum einen wirft das nahende Wochenende mit all seinen potentiellen Risiken bereits seine Schatten voraus. Zum anderen werden in den USA im weiteren Tagesverlauf noch wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht (unter anderem Daten zum US-Verbrauchervertrauen ermittelt durch Reuters / Uni Michigan).

Während auf der Oberseite der Ausbruch über die 8.000er Marke womöglich die Weichen in Richtung 8.260 Punkte stellen könnte (zuvor würde der Kurs auf die 200-Tage-Linie treffen), gilt es auf der Unterseite im besten Fall die 7.500 Punkte zu verteidigen. Die Ausbildung neuer Tiefs signifikant unterhalb von 7.000 Punkten ist in jedem Fall zu vermeiden…