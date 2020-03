Nachdem die BioNTech Aktie aufgrund der Arbeiten des Unternehmens an einem potenziellen Impfstoff gegen das Covid-19-Virus, dem Erreger der aktuellen Pandemie, an der Börse regelrecht gehypt wurde, nahm man in den letzten Tagen reichlich heiße Luft aus dem Aktienkurs des Mainzer Unternehmens. Dessen Anteilscheine werden an der NASDAQ gehandelt und haben eine Achterbahnfahrt mit verrückt hohen Umsatzvolumina hinter sich. Diese ...