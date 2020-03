Die Aktie des Internethändlers konnte in den letzten Handelstagen deutlich zulegen und sich so vom bisherigen Verlaufstief deutlich erholen. Ob diese Bewegung eher als Reaktion auf die deutlich überverkaufte Lage zu betrachten ist oder aber die Aktie aufgrund des Geschäftsmodells womöglich als vermeintlicher Profiteur der aktuellen Situation eingestuft wird, könnte sich bereits kurzfristig herausstellen, denn die Aktie läuft gegenwärtig einen wichtigen Kursbereich an.

Mit knapp 1.626 US-Dollar markierte die Aktie unlängst ihr bis dato gültiges Bewegungstief. Seitdem konnte der Wert deutlich zulegen.

Der aktuelle Kursverlauf zeigt durchaus Ansätze einer V-Trendwendeformation. Doch in Stein gemeißelt ist hier noch gar nichts. Wichtige Etappenziele wurden zwar bereits erreicht, doch die eigentliche Bewährungsprobe steht der Aktie nun ins Haus.

Der Widerstandsbereich um 1.980 / 2.000 US-Dollar muss übersprungen werden, um das Szenario einer V-Trendumkehr am Laufen zu halten. Auf der Unterseite sollte die Aufmerksamkeit der Zone um 1.800 / 1.820 US-Dollar inkl. der in diesem Bereich verlaufenden 200-Tage-Linie gelten. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.