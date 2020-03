Trauriger Rekord am US-Arbeitsmarkt

Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sind in der vergangenen Woche so stark gestiegen wie noch nie zuvor, von 282 Tausend auf 3.283 Tausend, so die Analysten von Postbank Research.Zum Vergleich: Der Höchstwert in der großen Finanzkrise habe bei 665 Tausend gelegen, das bisherige Allzeithoch in den 1980er-Jahren nur etwas höher bei 695 Tausend. [ mehr