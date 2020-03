New YorkBonn (www.aktiencheck.de) - Am US-Aktienmarkt wurden gestern Aktien gekauft, als gäbe es morgen keine mehr, so die Analysten von Postbank Research.Mit plus 6,4 Prozent und plus 6,2 Prozent seien Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) beziehungsweise S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) den dritten Tag in Folge mit Gewinnen aus dem Rennen gegangen. [ mehr