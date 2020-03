So hieß es damals unter anderem „[…] Welche Relevanz die Zone um 1,8 CAD hat, zeigt sich zudem im 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis. Sollte es zum signifikanten Bruch der 1,8 CAD kommen, käme das wohl einem charttechnischen knockout für die Aktie gleich. Unterhalb von 1,8 CAD sind ausgeprägte Unterstützungen Mangelware. Die Aktie müsste erst einen neuen Boden ausloten… Ein wenig „Hoffnung“, ein letzter Strohhalm bleibt noch. Eine rasche Rückkehr über die 2,0 CAD würde die Lage wenigstens ein wenig entspannen… Kurzum: Der Wochenausklang könnte richtungsweisenden Charakter haben. Die Aufgabenstellung ist klar definiert. Zumindest die 1,8 CAD müssen halten!“

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hat sich die charttechnische Lage bei Aurora Cannabis weiter verschärft.

Den 5-Jahres-Chart sparen wir uns an dieser Stelle. Im aktuellen 6-Monats-Chart wird die aktuelle Konstellation deutlicher.

Für die Aktie wurde es in der Folgezeit in der Tat bitter. Die 1,8 CAD wurden pulverisiert. Rasch fand sich der Wert im Bereich von 1,0 CAD wieder. Das aktuelle 52-Wochen-Tief wurde schließlich im Bereich von 0,87 CAD markiert. Seitdem versucht sich die Aktie daran, eine nachhaltige Erholung in Gang zu bringen. Der bisherige Erfolg ist vergleichsweise übersichtlich. Der Aktie gelang es bislang nicht, sich deutlich von der 1,0 CAD-Marke zu lösen.

Nach wie vor gilt: Um eine Bodenbildung entscheidend voranzubringen, muss die Aktie zurück über die 2,0 CAD-Marke. Alles andere wäre der berühmt-berüchtigte Sturm im Wasserglas. Die Gefahr auf der Unterseite ist noch nicht gebannt. Möglicherweise werden die 1,0 CAD sowie die 0,87 CAD bereits bald wieder einem Belastungstest unterzogen.