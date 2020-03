Dank „Gelddruckorgie“: Goldpreis startet durch, nächster Angriff auf die 1.700er-Marke!

Es war schon erstaunlch, was sich in den vergangenen Wochen offenbarte. Bei Goldhändlern gab es nicht genug physisches Material. Und wenn Ware geliefert wurde, dann fand man in den Online-Shops überall nach wenigen Stunden „Ausverkauft“-Schilder. Und noch schlimmer sieht es an den Börsen aus. Zwischen dem Spot-Preis für Gold und dem April-Future bestanden Preisdiskrepanzen von deutlich mehr als 50 US-Dollar je Unze. Wer Gold geliefert bekommen haben wollte, musste sich gedulden. Überall auf der Welt machen Minen zu bzw. gehen auf „Care & Maintenance“. Das ist eine Folge von staatlichen Ausgangsbeschränkungen. Doch eigentlich sollte genug Gold hinter den Kontrakten an der Börse stehen. Offenbar war das in London und New York nicht der Fall. Die jahrelange Skepsis vieler Anleger gegen Papiergold scheint sich in diesen verrückten Tagen zu bestätigen. Der Vertrauensverlust dürfte nun eine noch weit größere Zahl an Menschen erreicht haben.

Analysten sprechen von einer „Gelddruckorgie“

Natürlich folgte die Rallye beim Goldpreis den Maßnahmen der Notenbanken. Die Federal Reserve schießt aus allen Rohren, um die Märkte zu stabilisieren. Und die US-Regierung will mit 2 Bio. Dollar den kompletten Absturz der Wirtschaft verhindern. Begonnen hat der aber schon. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen in den USA vergangene Woche bei über 3,2 Mio., der höchste je gemessene Wert und sechs Mal soviele wie beim bisherigen Höchstwert aus 1982. Reihum melden Länder wie Norwegen, Israel, Österreich oder Kanada einen abrupten Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Mit den von Regierungen beschlossenen Ausgabenprogrammen steigen die Schulden rapide an. Nachdem die meisten Regierungen seit der letzten Finanzkrise hauptsächlich damit beschäftigt waren, neue Schulden zu fabrizieren, rächt sich dies nun. Am Bondmarkt werden wohl eine ganze Zeit lang vor allem die Notenbanken die Verbindlickeiten vieler Länder finanzieren müssen. Es fehlen schlicht die Käufer. Man druckt Geld in nie gekannten Ausmaß, oder auch: wir begleichen unsere Verbindlichkeiten mit Geld, dass wir uns von uns selbst leihen. Die Analysten der Commerzbank drückten es heute Morgen so aus: „In der Folge dieser Maßnahmen wird das Angebot an US-Dollar in die Höhe schießen, so dass von einer Entankerung der Papiergeldwährungen gesprochen werden kann. Es liegt somit auf der Hand, dass Gold als nicht beliebig vermehrbare Alternativwährung ungeachtet kurzfristiger Preisausschläge von dieser beispiellosen Gelddruckorgie profitieren sollte. Was für den US-Dollar gilt, trifft auch auf den Euro zu. Nicht von ungefähr ist Gold in Euro in dieser Woche bereits wieder nahe an das Rekordhoch von Ende Februar herangekommen.“ Der Goldpreis hat diese Woche um mehr als 7% in US-Dollar zugelegt. Damit steht man vor dem größten Wochengewinn seit elf Jahren.