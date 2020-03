Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Während mehr und mehr Menschen weltweit in Quarantäne sitzen oder zumindest in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, werden Stimmen lauter, die diese Strategie infrage stellen, so Leon Müller, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär".Ausgangssperren würden zu zunehmender Isolation führen und würden sie noch verlängert wie zuletzt etwa in Italien und Spanien, würden andere, unabsehbare Probleme auftreten. [ mehr