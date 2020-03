Die jüngsten Kurserholungen bei Aktien von Fluglinien oder Flugzeugherstellern deuten noch nicht auf das Ende der Corona-Krise. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens samt Grenzschließungen werden die Wirtschaft in vielen Ländern noch erheblich treffen. Airbus bereitet sich auf weitere Einschränkungen vor.

Der internationale Flugverkehr ist fast komplett zum Erliegen gekommen. Die Flieger zahlreicher Airlines werden am Boden gehalten und die zivile Luftfahrtorganisation ICAO erwartet einen Umsatzeinbruch von vier bis fünf Milliarden Dollar für Airlines allein im ersten Quartal. Zahlreiche Fluglinien haben daher ihre Dividende gestrichen.

Das haben auch die Flugzeugbauer Airbus und Boeing getan, letztere hofft gar auf Staatshilfen, weil sie nicht nur unter der Corona-Krise leiden, sondern auch unter dem 737-MAX-Disaster. Seit dem Absturz von zwei Maschinen dieses Typs im Vorjahr stehen die Flieger am Boden. Airbus hat einen Produktionsstopp in Frankreich und Spanien in der Vorwoche angeordnet und gleichzeitig die Liquiditätsreserven um 10 auf 30 Mrd. Euro aufgestockt. Damit will Airbus durch die Krise kommen.

