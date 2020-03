Wie erwartet blieb bei Notierungen unter C$32.02 der imminente Abwärtsdruck erhalten und unter C$23.42 ebnete sich der Weg in Richtung C$17 – C$8. Das somit erwartete neue Tief wurde ausgebaut und der hinterlegte Zielbereich angelaufen. Dies konnte den Markt stabilisieren und für eine sofortige Gegenbewegung sorgen.

Konträr zur Entwicklung am restlichen Finanzmarkt baute der Titel seither ein deutliches Plus aus. Sollte sich die Aufwärtsbewegung zu einem stabilen Impuls entfalten, werden wir im weiteren Verlauf eine Long-Positionierung eingehen. Dieser Titel bleibt das Flaggschiff der Branche, und wir gehen langfristig von deutlich höheren Notierungen aus. Das erste Ziel liegt im Bereich von C$42!

FAZIT

Der Zielbereich wurde, wie von uns erwartet, angelaufen. Sollte sich die Aufwärtsbewegung zu einem stabilen Impuls entfalten, werden wir im weiteren Verlauf eine Long-Positionierung eingehen. Über der Marke von C$23.42 liegt uns eine deutliche Bestätigung für ein hinterlegtes Tief vor. Wir sind hier bullisch gestimmt und vorsichtig optimistisch, schon bald den ersten Long zu hinterlegen. Übergeordnet bleibt das langfristige Potential des Titels erhalten.

Wir warten aber noch auf die Indikatoren und eine Besserung der Corona Krise, bevor wir hier einsteigen. Sobald dies der Fall ist verschicken wir eine Kurznachricht per Mail.

