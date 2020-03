Deutsche Anleihen bleiben gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitagmittag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future notierte zuletzt 0,47 Prozent höher bei 171,83 Punkten. Die schwache Verfassung der Aktienmärkte gilt als entscheidender Treiber. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,46 Prozent.

Deutsche Staatsanleihen profitierten von den Kursverlusten am Aktienmarkt. Nach der starken Erholung der laufenden Woche erlitt der Dax am Freitag einen Rücksetzer. Auch die anhaltenden Hiobsbotschaften von der Konjunkturseite stützten die Nachfrage nach Staatsanleihen.

"Der Lockdown und die Angst vor Covid-19 sowie den damit zusammenhängenden Verwerfungen in Wirtschaft, Gesellschaft und an den Finanzmärkten sind gewaltig", schrieb Volkswirt Ralf Umlauf von der Helaba in einem Kommentar. So war im März das Ifo-Beschäftigungsbarometer regelrecht eingebrochen. Der Rückgang war der stärkste seit Beginn der Aufzeichnung 2002.

Die Renditen südeuropäischer Anleihen gaben mit Ausnahme Italiens weiter nach. In Italien gab es wieder einen größeren Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen. Eine Einigung auf gemeinschaftliche europäische Anleihen gab es zudem nicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erteilte der Forderung verschiedener EU-Mitgliedsländer nach Einführung sogenannter gemeinschaftlicher Corona-Bonds eine klare Absage. Anleihen aus Italien litten darunter./mf/jsl/jha/