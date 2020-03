× Artikel versenden

Was sagt uns der jüngste Abverkauf über die historische Rolle von Gold als sicherer Hafen?

London (www.aktiencheck.de) - In der Woche vom 9. bis 16. März 2020 fiel der Goldpreis um 10 Prozent, so die Experten von WisdomTree Europe. In …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.