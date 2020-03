SLM Solutions will über die Ausgabe von Wandelanleihen bis zu 60 Millionen Euro Finanzmittel einnehmen. Die Emission wird vom SLM-Großaktionär Elliott abgesichert und soll in drei Tranchen vonstatten gehen, wobei die zweite und dritte Tranche nur unter bestimmten Bedingungen emittiert werden. Diese beziehen sich hauptsächlich auf die Erreichung von SLMs zukünftigen Wachstumszielen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt. Verzinst ...