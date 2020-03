Drei Tage in Folge verzeichneten die Aktienmärkte teilweise explosionsartige Kursgewinne. Heute folgt nun eine Verschnaufpause, wobei Dax & Co. über drei Prozent im Minus liegen. Auch Ballard Power-Aktionäre dürften heute die Tränen kommen. Schließlich notiert die Aktie aktuell mit rund 2,7% im Minus.

Ballard Power muss also schon den zweiten Tag in Serie Verluste hinnehmen. Konnte sich der Kurs am Mittwoch noch bis auf rund 8,60 Euro nach oben schieben, geht es heute sogar in Richtung Wochentief vom Montag bei 7,10 Euro. Die nächsten Tage versprechen also einmal mehr absolute Hochspannung!

Ballard Power im Bereich der Wasserstoff-Aktien ein „alter Hase“ mit bewegter Geschichte. So lag der Aktienkurs um die Jahrtausendwende im heute kaum vorstellbaren dreistelligen Bereich, ehe es bis auf unter 0,50 Euro in den Keller ging. Die aktuelle Klimadebatte hat den Kurs in den vergangenen Jahren wieder befeuert, sodass es jetzt zu einem großen Comeback kommen könnte.