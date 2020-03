München (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Zu Beginn dieser Woche startete der US-amerikanische Unterhaltungskonzern Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) seinen Streamingdienst Disney+ in Europa, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. [ mehr