va-Q-tec will trotz Corona-Krise auch 2020 wachsen

Trotz der negativen Einflüsse der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft will va-Q-tec im Jahr 2020 weiter wachsen. Nach starken Zuwächsen in den vergangenen Jahren erwarte man angesichts der Situation konservativer ein moderates bis mittelstarkes Umsatzwachstum. Konkrete Zahlen werden nicht genannt. Die EBITDA-Gewinnspanne solle sich stabil gegenüber dem vergangenen Jahr entwickeln, so das Unternehmen.„Hierzu trägt auch ...