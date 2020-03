NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag zu Handelsbeginn merklich gestiegen. In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen. Die Unsicherheit wegen der Ausbreitung des Coronavirus stützt die US-Anleihen. Die USA haben nach Angaben von US-Experten inzwischen mehr Infektionen als jedes andere Land der Welt.

Zuletzt hat sich die Ausbreitung des Virus auch schon heftig in US-Wirtschaftsdaten niedergeschlagen. So waren die am Donnerstag veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf einen beispiellosen Rekordwert gestiegen. Im weiteren Handelsverlauf dürfte das Konsumklima der Uni Michigan Aufschluss über die Stimmung der US-Verbraucher in der Krise geben.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 100 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,273 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 13/32 Punkte auf 100 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,435 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 1 1/32 Punkte auf 107 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,736 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 2 17/32 Punkte auf 116 5/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,337 Prozent./jsl/bgf/jha/