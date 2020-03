Altersvorsorge: Selfmade oder mit einem Robo Advisor?

Die Notwendigkeit einer privaten Altersvorsorge ist heute unbestritten. Wer später nicht in die Altersarmut rutschen möchte, sollte also möglichst früh anfangen, selbst Geld zurückzulegen. Doch welche Finanzprodukte eignen sich zur Altersvorsorge? Die Auswahl wächst stetig und in den letzten Jahren ist eine weitere Frage hinzugekommen: Sollte sich ein Anleger selbst um seine Altersvorsorge kümmern oder sie digitalen Experten in Form von künstlicher Intelligenz anvertrauen? Die sogenannten Robo Advisor werden angeblich immer besser und handeln niemals emotional. Nachfolgend werden die beiden Optionen „Selfmade“ und „Robo Advisor“ deshalb einmal genauer unter die Lupe genommen.