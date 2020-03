Nach der jüngsten Erholungsbewegung bei der Daimler Aktie ist der Trend am Mittwoch wieder nach unten gekippt. Vom Corona-Crashtief bei 21,015 Euro hatte sich der Aktienkurs des Autobauers bis auf 31,90 Euro erholt, wo am Mittwoch dann wieder Kursverluste einsetzten. Charttechnisch war dies nicht ganz unbegründet: Im Bereich um 32,215/32,855 Euro findet sich starker charttechnischer Widerstand, an dem Daimlers Aktienkurs letztlich ...