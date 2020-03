Kupfer womöglich schon über den Berg

Paris (www.aktiencheck.de) - Sicher ist im stark vom Coronavirus gekennzeichneten Umfeld derzeit nicht allzu viel, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Unumstritten dürfte jedoch sein, dass die Wirtschaft in den USA, in Europa und auch in Deutschland zumindest im ersten Halbjahr in eine Rezession schlittern werde. [ mehr