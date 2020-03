Das größte Quartals-Rebalancing aller Zeiten?

Boston (www.aktiencheck.de) - Trotz der steilen Aktienrally, die wir in den letzten drei Tagen erlebt haben, haben die letzten vier Wochen das Anlageportfolio vieler Kunden erheblich belastet, so Altaf Kassam, Head of Investment Strategy & Research EMEA bei State Street Global Advisors.Das anfängliche Tempo und der breite Charakter des Ausverkaufs hätten zu Panikverkäufen und zu enormen Volatilitätsspitzen innerhalb und zwischen den Anlageklassen geführt. [ mehr