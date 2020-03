Vollbremsung der Wirtschaft - Die Voraussetzungen für eine Erholung wurden geschaffen

Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Ausbreitung des Coronavirus' hat die Weltwirtschaft fest im Würgegriff, so die Analysten der Weberbank.Auch in den USA und Großbritannien seien rasante Anstiege der Fallzahlen zu verzeichnen. Die meisten Länder hätten ihre Grenzen vorübergehend geschlossen. Das öffentliche Leben sei durch deutliche Einschränkungen in der persönlichen Bewegungsfreiheit geprägt. [ mehr