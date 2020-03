Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vor dem Wochenende sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt nach der jüngsten Erholung vom Corona-Crash wieder vorsichtiger geworden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Anleger hätten am Freitag das Risiko gescheut, sodass der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) 3,7 Prozent tiefer bei 9.632,52 Punkten geschlossen habe. [ mehr