Die Fallzahlen in Deutschland steigen immer weiter an, doch die Kommunikation mit den unhygienischen Massen scheint den Damen und Herren im Robert-Koch-Institut nicht allzu wichtig. Was sind schon Bürgerinformation und Presse gegen eine Pandemie? Beim RKI lässt man schon seit langem keine Journalisten mehr bei den täglichen Pressekonferenzen zu. Presseanfragen müssen vorher schriftlich eingereicht werden

Der Beitrag Corona-Update zum Morgen des 28. März: Das RKI taucht ab erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Maximilian Tichy.