Was für eine Woche an den Aktienmärkten! Nach einem schwächeren Auftakt explodierten Dax und Dow Jones am Dienstag regelrecht. Der Dax verzeichnete den größten Tagesgewinn seit 2008 und der Dow Jones sogar seit 1933! Es folgten zwei weitere positive Sitzungen, in denen es der Dax sogar erstmals seit dem 11. März wieder über 10.000 Punkte schaffte. Zum Wochenende hatten jedoch die Bären wieder das Ruder in der Hand.

Der Corona-Einbruch war der heftigste Crash in der gesamten Dax-Historie. Ausgehend vom Allzeithoch bei 13.789 ging es in nur vier Wochen fast 40% nach unten. Selbst in der über 120jährigen Geschichte vom Dow Jones gab es einen solch rasanten Kursverfall noch nie. In nur fünf Wochen verlor der Index rund 35%. Einen solchen Einbruch in so kurzer Zeit hat es noch nie gegeben! Jetzt kämpfen sich die Indizes wieder langsam nach oben.

Im Dax dürfte sich die Hürde von 10.000 Punkten als erster wichtiger Gradmesser erweisen. Können sich die Kurse darüber stabilisieren, würde sich die Charttechnik erstmals etwas aufhellen. Darüber stellt dann das Zwischenhoch vom 10. März bei 11.032,30 als nächster Widerstand den Kursen in den Weg. Die nächsten Tage dürften also von entscheidender Bedeutung sein.

