Bund-Future: Das untere Ende der Seitwärtsbewegung scheint gefunden

Unterstützung erhielt der Bund-Future an den Tiefs der vorangegangenen Abwärtsbewegung (siehe grüner Bereich im Chart). Und genau dort, wo die obere Linie eines ehemaligen Abwärtstrendkanals (rot) das Korrekturtief kreuzte (Kreuzunterstützung, siehe grüner Pfeil), kamen die Bullen in den Markt zurück.

Seitwärtsbewegung im Bund-Future erwartet

Eine derartige Entwicklung hatten wir erwartet. Unseren Lesern des „Target-Trend-Spezial“ schreiben wir bereits seit Wochen, dass „eine größere Seitwärtskonsolidierung aus unserer Sicht nach wie vor das wahrscheinlichere Szenario“ ist. Schon als sich der Bund-Future Ende 2019 in der Abwärtstendenz befand (rote Trendkanäle), schrieben wir, dass die Konsolidierung in eine größere Seitwärtskonsolidierung übergehen könnte, erstmals schon am 18.11.2019. Daher sahen wir uns natürlich bestätigt, als der Bund-Future ab Anfang 2020 wieder in eine Aufwärtsbewegung überging. Zwar überraschte uns dann der Anstieg über das August-Hoch, doch hielten wir an unserer Einschätzung fest. Und da die anschließenden crashartigen Kursverluste exakt am Tief vom 2. Januar endeten, könnte sich dort nun das untere Ende einer Seitwärtsrange etabliert haben.