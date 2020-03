Derzeit arbeiten zahlreiche Unternehmen an der Bekämpfung von Corona. Die aussichtsreichsten Aktien haben wir hier für Sie zusammengestellt.

iBio kämpft mit Volldampf an einem Impfstoff gegen Covid-19. Das ist natürlich auch den ganz Großen nicht verborgen geblieben. So ist Blackrock einer der Hauptaktionäre und setzt darauf, dass iBio kurzfristig der Durchbruch gelingt. Wie groß das Kurspotenzial ist, zeigt ein Blick in die vergangenen Wochen.

Ende Februar schoss der Kurs von 0,30 Dollar explosionsartig auf über 3,40 US-Dollar. Mal eben eine Ver-Elf-Fachung in nur drei Tagen. Zwar hat sich der Kurs mittlerweile wieder abgekühlt und oszillierte in dieser Woche zwischen einem Dollar und 1,30, doch es bestehen gute Chancen, dass die Aktie in den nächsten Tagen regelrecht explodiert.

So beantwortete der CEO kritische Fragen vor einigen Tagen via Twitter mit einem Wort „Double“! Anleger sollten ihre Position also eher aufdoppeln auf dem jetzigen Niveau als zu verkaufen. Da das den Kritiker nicht beruhigte, folgte noch ein sinngemäßes: „Shorte uns doch, wenn du genug Mut hast“.

