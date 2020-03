In der vergangenen Woche stufte Regierung den Bundesstaates Connecticut die Nel ASA-Tocher Nel Hydrogen als „essential manufacturing business“ ein – also als lebenswichtige Produktion. Damit sollte der Betrieb hier trotz Corona wie geplant weiterlaufen. Der CEO von Nel ASA zeigt sich erfreut. Natürlich stehe die Gesundheit der Mitarbeiter an oberster Stelle, aber der Betrieb in Wallingford könne nun wieder weiterlaufen.

Diese Nachrichten dürften den Aktienkurs von Nel ASA befeuern. In Anbetracht der äußerst geringen Kursausschläge in den vergangenen Tagen – die Aktie pendelte in der engen Range zwischen 0,86 und 0,92 Euro – könnte der Kurs sogar regelrecht explodieren. Wichtig wäre zunächst die Rückeroberung der Ein-Euro-Marke.